Депутат Госдумы назвал лишенной логики идею повторного референдума по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко раскритиковал вновь возникшую идею на Украине о проведении референдума по вопросу о статусе полуострова. Он отметил, что повторное проведение референдума лишено логики. Об этом он рассказал в понедельник, 1 февраля, агентству «РИА Новости».

«На Украине, открывшей буквально недавно для себя механизм референдума вместе с принятием соответствующего закона, пока явно не знают, как им пользоваться. Это действительно инструмент демократии и волеизъявления народа, но для этого как минимум людям нужно предложить выбор, а не ставить в тупик лишенными логики вопросами о статусе тех земель и живущих там людей, которые к Украине сегодня никакого отношения не имеют», — объяснил депутат агентству.

Такое мнение Козенко выразил после слов бывшего президента Украины и главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, который предложил устроить всеукраинский референдум по вопросам организации жизни на Донбассе и в Крыму.

По словам Козенко, Кравчук «забыл важный исторический момент». Депутат напомнил, что референдум в Крыму прошел еще в 2014 году и по его результатам полуостров вошел в состав России.

«Люди здесь живут по тем решениям, за которые они голосовали. Видимо, в Киеве продолжают жить своими любимыми привычками — тратить народные деньги на совершенно бесполезные мероприятия. Если действительно там хотят узнать мнение людей, то рекомендую вынести на референдум вопросы о статусе русского языка и федерализации Украины», — отметил депутат.

Ранее, 30 января, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец назвал Кравчука апологетом агрессии. Он отметил, что первой, кто нарушает все соглашения и договоренности по Донбассу, является украинская сторона.

В конце октября прошлого года сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал США и Украину забыть о том, что Крымский регион когда-то был в составе Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.