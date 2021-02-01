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Выпавшие на станции метро Петербурга витражи восстановят через месяц

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Около месяца потребуется на восстановление витражей наземного вестибюля станции «Чернышевская» метро Санкт-Петербурга. Специалисты ожидают поставки стеклопакетов. Не исключено, что композиции изменят, сообщил телеканалу «78» замначальника подземки Дмитрий Бурин.

Часть элементов витража наземного вестибюля станции «Чернышевская» вывалилась на улицу накануне утром, 31 января. Стекла едва не задели стоявших на улице людей. Обошлось без пострадавших.

Предварительно установлено, что причиной случившегося является избыточное давление воздуха в наземном вестибюле. Станция по техническим причинам не работала, двери вестибюля были закрыты, воздуху просто некуда было выходить, поэтому стекла вывалились наружу.

В середине января сообщалось, что в Петербурге разыскивают вандалов, которые нарисовали свастику на станции метро «Проспект Славы» в Петербурге. А ранее в Петербурге задержали четырех подростков, которые устроили вандализм на станции метро «Нарвская».

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