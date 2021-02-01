В больницах Москвы нет ни одного пострадавшего в результате незаконной акции

В ходе несанкционированных акций в Москве 31 января в приемные отделения больниц были доставлены 14 человек, которых после оказания медицинской помощи отпустили домой. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В депздраве также напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. «Если вы почувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — добавили в ведомстве.

В Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия вовлечения несовершеннолетних в митинги и несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

В большинстве регионов страны митинги оказались малочисленными. В Москве, по данным ГУ МВД, участниками мероприятия стали около 2 тыс. человек, передает RT.