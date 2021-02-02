Если звезды собирают: главный сюрприз уикенда — «Дьявол в деталях»

Новый рекорд посткарантинного проката — 2 млн проданных билетов за обычный уикенд, по данным ЕАИС. Причина проста: к диснеевскому мультблокбастеру «Душа», абсолютному лидеру по кассе, добавилось несколько громких новинок. Самой востребованной среди них оказался полицейский детектив «Дьявол в деталях».

Загробных дел мастера

Сборы «Души» после 12 дней проката приближаются к 600 млн рублей и 2 млн зрителей. Этот результат даже без всех ограничений считался бы вполне достойным для фильма, который уже месяц как в интернете, да еще и поднимает очень рискованные темы. Смерть и жизнь после смерти, предопределение и свобода — обо всем этом в массовой анимации с такой смелостью обычно говорить не решаются. Как известно, «Душа» начинается с нелепой гибели главного героя, первого в истории «Пиксар» черного протагониста, лузера и любителя джаза. Легко представить себе артхаусный фильм с таким сюжетом, тем более что «Душа» явно отсылает к «Небу над Берлином» Вендерса и «Космической одиссее» Кубрика, а также к «Рождественской истории» Диккенса и всем многочисленным вариациям по мотивам.

Странствие неприкаянной души по чистилищу, общение с еще неродившимися существами, путешествие в Нью-Йорк в чужом теле — «Душа» ярчайшим образом доказывает, что мастера «Пиксара» способны говорить о предметах любой сложности языком, понятным детям и взрослым всего мира.

Прошедший уикенд подтвердил это цифрами. «Душа» собрала 46% всей российской кассы, она на первом месте в топе российского бокс-офиса с 241 млн рублей. А вот на международной арене дела у «Души» идут так себе. У картины всего $86 млн, из которых больше половины собрано в Китае. Большинство территорий для проката просто закрыто, и зрители смотрят мультфильм на Disney+.

Дензел против чудищ

На второе место, казалось, уверенно претендовал «Охотник на монстров», но тут случилось неожиданное. Зритель предпочел ему полицейский детектив «Дьявол в деталях» с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето. У этой картины самая высокая за этот уикенд наработка на один сеанс, она даже немного обогнала «Душу», 8714 рублей против 8683. Сборы составили 77 млн рублей, и это прекрасный результат, достигнутый, вероятно, за счет правильной работы с фильмом прокатчика «Каро-Премьер».

— После перезапуска кинотеатров на экраны выходило не так много качественных зарубежных картин с блестящим актерским составом, а зрители соскучились по звездам на большом экране, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — В «Дьяволе в деталях» сыграли сразу трое лауреатов премии «Оскар» — именно они выступили главным козырем проекта.

«Охотник на монстров» Пола У.С. Андерсона, напротив, стартовал ниже ожиданий. Он на третьем месте с 72 млн рублей. Количество сеансов у него было вдвое с лишним больше, чем у «Дьявола», а наработка — почти в два с половиной раза меньше. Это странно, потому что у картины были мощные плюсы. В основе сюжет супермодной компьютерной игры. Постановщик — создатель «Мортал Комбата» и «Обители зла». Милла Йовович в главной роли. Это зрелищный фантастический экшен, который стоит смотреть на большом экране. На придирчивом ресурсе Rotten Tomatoes у картины зрительский рейтинг 71%, довольно высокий. Но российские киноманы картину вниманием обошли — возможно, к следующему уикенду это изменится.

Четвертое место у киносказки «Последний богатырь: Корень зла» — 37 млн рублей. На прошлой неделе «Дисней» сообщил, что в России и СНГ фильм уже преодолел планку в 2 млрд сборов. На этой неделе 2 млрд будет и без СНГ, сейчас у картины 1,97 млрд национального бокс-офиса. Этот рекорд вряд ли будет побит до следующих новогодних каникул, учитывая график релизов и эпидемиологическую ситуацию. Картина занимает четвертое место по сборам среди всех российских фильмов в истории.

Основано на реальных событиях

Фильм про Зою Космодемьянскую еще до выхода в прокат обзавелся громкой, пусть и противоречивой славой. Создали ее в основном кинокритики, которые рассказали читателю о линии Сталина, важного для сюжета персонажа, чья судьба, как ни странно, тесно связана с юной Зоей. Кто-то бранил фильм за монтаж, кто-то сомневался в необходимости смешивать в сценарии документальные материалы и откровенно апокрифические детали. Кому-то претило то, что проект инициировал и лично курировал Владимир Мединский. Все, правда, отметили игру актрисы Анастасии Мишиной, смелую и запоминающуюся, хотя у нее только дебют в кино. Авторы взяли за основу шедевр Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д’Арк» и создали житийное произведение о мученичестве и отваге — совсем не популярные нынче жанр и тема.

Кинотеатры верили, что у этого фильма будет зритель, и дали «Зое» 12% сеансов в этот уикенд. Но просчитались. Картина закончила выходные на пятом месте с 31 млн рублей, и в этом топе у нее самая низкая наработка, всего 2670 рублей. Она совсем немного, всего на 100 тыс. рублей, обогнала по кассе фильм-катастрофу «Огонь», у которого, к примеру, наработка более 6 тыс.

Ближайший уикенд, по всей видимости, даст возможность новинкам еще заработать, потому что громких премьер коммерческого кино не ожидается, разве что боевик «Заступник» с Лиамом Нисоном. Зато будет несколько интересных авторских картин. Среди них «Северный ветер» (арт-драма Ренаты Литвиновой), «Снега больше не будет» (хит Венецианского МКФ от Малгожаты Шумовской) и «Кто-нибудь видел мою девчонку?» (мелодрама о Сергее Добротворском).