Дацик заявил о готовности «убивать» на ринге

Боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик заявил, что «готовится убить» на ринге своего соперника камерунца Тайсона Дижона. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Когда я был молодым, я говорил: не готов умереть — не нужно выходить на ринг. Теперь я не готов умереть, поэтому я тренируюсь, я готовлюсь убивать», — сказал Дацик.

Вместе с тем, как напоминают журналисты, Дижон первым попытался разозлить Дацика. В частности, он объявил охоту за головой российского бойца.

«Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!» — отметил Тайсон.

При этом камерунец зарычал и продемонстрировал угрожающий жест — «перерезанное горло».

В январе стало известно, что жена Дижона была против его поединка с Дациком. Однако камерунец заверил, что любит свою супругу, и убедил ее в необходимости данного боя.

Турнир «Короли ринга» с участием именитых боксеров, бойцов смешанных единоборств и популярных блогеров состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В рамках турнира, кроме Дацика и Дижона, встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.