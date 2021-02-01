Госстройнадзор признал незаконным снос старинных бань в Петербурге

В Санкт-Петербурге начался снос дореволюционных бань на Гаванской улице. Вместо них планируется построить 10-этажный жилой дом.

Рабочие с помощью спецтехники сносят здание 1901 года постройки. Вокруг бань установили информационные стенды о проводимых работах. Между тем, в пресс-службе Госстройнадзора телеканалу «78» заявили, что снос происходит незаконно.

Здание начала ХХ века было построено по проекту техников Демьяна Фомичева и Федора Павлова. В 2013 году стало известно о планах его снести, чтобы построить жилой дом. Также сообщалось, что проект согласован в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В администрации Василеостровского района сказали, что на место отправляли службу МЧС, и специалисты подтвердили аварийное состояние конструкций. При этом объект признали аварийным еще восемь лет назад, напоминает телеканал.

Ранее в Петербурге отказались включить здание медсанчасти № 1 завода имени Калинина на Васильевском острове в реестр культурного наследия. В КГИОП отметили, что решение не признавать здание на улице Одоевского памятником истории и архитектуры было принято еще в 2017 году.