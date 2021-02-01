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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят проблемы школьного образования

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2 февраля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Шестидневка в школе: польза или вред?»

Министр просвещения Сергей Кравцов дал возможность школам вводить шестидневную учебную неделю. Что об этом думают родители и могут ли они повлиять на решение школы; как переход от «дистанционки» к шестидневке скажется на успеваемости; поможет ли дополнительный день наверстать упущенное во время пандемии или наоборот приведёт к повышенной утомляемости; какая нагрузка оптимальна для школьников, расскажут:

  • Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, директор школы № 109 г. Москвы (онлайн);
  • Татьяна Половкова, директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ:
  • Наталья Наумова, детский психолог;
  • Олег Смолин, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (онлайн);
  • Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета (онлайн).

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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