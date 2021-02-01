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Толстой допустил отмену Киевом ущемляющих русских на Украине законов

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Россия использует все шансы, чтобы говорить в ПАСЕ об ущемлении прав русскоязычного населения на Украине. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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Он подчеркнул, что законы о запрете применения русского языка отменят не механизмы ассамблеи, а новые власти Украины.

«Конечно, мы будем и дальше настаивать на том, чтобы законы, так называемые, продвигающие украинский язык и запрещающие фактически использование русского, были на Украине отменены. Но я полагаю, что это будет сделано не через механизмы ПАСЕ, а абсолютно иначе — самими властями Украины, новыми», — отметил Толстой в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее в январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. По его словам, Украина в угоду США игнорирует даже собственную конституцию, согласно которой в стране гарантируется защита и свободное использование других языков.

С 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России.

В свою очередь, украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет страну в клочья.

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