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В раде раскритиковали идею провести референдум о статусе Донбасса

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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков негативно высказался по поводу идеи провести референдум о статусе Донбасса. Свое мнение политик изложил на брифинге 1 февраля.

Дмитрий Разумков подверг критике предложение Леонида Кравчука — главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе.

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Кравчук ранее заявлял, что на референдум должна быть вынесена необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма, а не способ их реинтеграции.

«Речь шла о том, чтобы определить, что (Донбасс. — Ред.) это территория Украины, что она является неделимой, цельной. Я, при всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум, потому что и в этом зале, и все, кто нас смотрит, и так понимают, без референдума, что территория временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей — это на 100% территория Украины и рано или поздно она вернется», — высказался спикер Верхновной рады.

Ранее в январе Леонид Кравчук заявил о том, что отношения Украины и России могут обостриться из-за заявления глав самопровозглашенных Луганской и Донецких народных республик (ЛНР и ДНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об объединении территорий с РФ.

29 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва занимает последовательную позицию по защите русского населения Донбасса, однако никакого вопроса об объединении на повестке дня не стоит.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Кроме того, Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках нормандского формата, а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.

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