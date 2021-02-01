Приморского депутата заподозрили в махинациях с землей

Следствие возбудило уголовное дело против депутата Заксобрания Приморского края по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по краю в понедельник, 1 февраля.

«Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Приморского края, которая также является адвокатом Приморской коллегии адвокатов», — отмечается в сообщении.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии СК, с марта 2013 года по март 2018 года подозреваемая похитила земельные участки во Владивостоке, используя право на льготное получение земли ветеранами боевых действий. Она безвозмездно приобрела право собственности на 21 земельный участок общей кадастровой стоимостью свыше 15 млн рублей. Таким образом, она причинила Владивостокскому городскому округу ущерб на указанную сумму.

По ходатайству следователя суд наложил на нее домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил «РИА Новости», что речь идет о депутате Юлии Толмачевой. Она также является председателем правления приморского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

В 2020 источник агентства сообщал, что Толмачева проходит фигурантом по делам о мошенничестве с участками земель. Отмечалось, что с помощью документов, которые содержали ложные сведения, неустановленное лицо приобрело за 19 тыс. рублей собственность на участок кадастровой стоимостью около 386 тыс. рублей. Ущерб составил около 366 тыс. рублей.

Помимо этого, неустановленное лицо, зная, что ветераны боевых действий не собираются получать земельные участки бесплатно, приобрело право собственности на участки земель кадастровой стоимостью около 8,9 млн рублей. Сумма ущерба была аналогичной сумме покупки.

20 января 2021 года был задержан бывший заместитель экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, бизнесмен Евгений Никифоров. Ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Позже в тот же день Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 21 февраля.