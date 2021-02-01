Полицейские в США применили перцовый спрей при задержании ребенка

Полицейские города Рочестер в штате Нью-Йорк в США применили перцовый спрей по отношению к девятилетней девочке. Об этом сообщила газета The New York Times.

Инцидент произошел 29 января. В экстренные службы поступил звонок с сообщением о проблемах в семье, передает издание 31 января.

Как рассказал заместитель начальника полиции Андре Андерсон, девятилетняя девочка «дала понять, что хотела убить себя и свою маму». Он отметил, что полицейские прибыли на место и девочка пыталась сбежать. Сотрудники полиции задержали ее и пытались посадить на заднее сиденье автомобиля, чтобы доставить ее в больницу.

Однако девочка оказала сопротивление, пнула одного из сотрудников полиции.

Полиция опубликовала видео инцидента. На видео слышно, что ребенок сопротивляется сотрудникам полиции и говорит, что не будет садиться в полицейский автомобиль, пока не увидит своего отца. Полицейские надели на ребенка наручники, затем вновь попытались посадить ее в автомобиль. Она снова начала сопротивляться, и сотрудники применили перцовый баллончик.

Девочка была доставлена в больницу, ее уже выписали.

По данным издания, мэр города Лавли Уоррен призвала полицию Рочестера относиться к подобным происшествиям с большим сочувствием. По ее словам, департаменту необходимо пересмотреть внутреннюю культуру в полиции, а ее сотрудники должны улучшить подготовку по ослаблению напряжения в подобных ситуациях.

Отмечается, что этот инцидент вновь привлек внимание города на полицейское управление Рочестера.

В начале сентября прошлого года мэр города уволила начальника полиции из-за смерти чернокожего мужчины Дэниела Пруда. Пруд умер в марте 2020 года в больнице спустя несколько дней после задержания. Полицейские назвали причиной смерти передозировку наркотиков, хотя, как показало расследование, мужчина умер в результате действий полиции. Полицейские во время задержания надели на его голову мешок и держали несколько минут прижатым к асфальту.