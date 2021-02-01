Поэт Виктор Коваль умер на 74-м году жизни, сообщил 1 февраля его коллега по поэтической группе «Альманах» поэт Сергей Гандлевский.

«Витя Коваль. Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что, доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова талант, проще было бы показать ему Витю. Соболезнования родным и всем нам», — написал Гандлевский на своей странице в Facebook.

О причинах смерти не сообщается.

Виктор Коваль — поэт и прозаик, член Союза писателей Москвы и Союза художников России.

Родился в 1947 году в Москве, в детстве снимался в кино. Окончил художественно-графический факультет Московского полиграфического института, рисовал иллюстрации для книг и журналов.

Писать стихи начал с 1970-х годов, был участником поэтической группы «Альманах» вместе с Михаилом Айзенбергом, Львом Рубинштейном и другими.

Автор четырех поэтических книг. Член Союза художников России, член Союза писателей Москвы.

В 2007 году был удостоен премии «Золотой теленок» «Литературной газеты» («Клуба 12 стульев»).