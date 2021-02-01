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Жители Сургута жалуются на плохую уборку снега

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В Сургуте чиновники рассказали о том, как должна быть организована уборка снега придомовых территорий. В последнее время горожане часто жалуются на некачественное оказание услуг.

Заместитель директора по эксплуатации УК ДЕЗ ВЖР Андрей Черников отмечает, что подрядчики не очень охотно идут работать на жилищном фонде из-за стесненных условий и большого объема работ, который необходимо выполнить за месяц, передает muksun.fm.

«Установлено, что после обильных снегопадов уборка снега должна производиться в течение 10 дней. В случае, если уборка не была проведена в установленный срок, это служит поводом для возбуждения дела»,— отмечает Максим Салий, начальник отдела административного контроля. За последние несколько дней выявлено около 70 нарушений.

Как стало известно 29 января, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) продолжили массово ограничивать движение на участках дорог. Причиной стали обильные снегопады. Временное ограничение для движения грузовиков ввели на участке с 18-го км по 128-й км дороги Сургут–Нижневартовск. Кроме того, движение большегрузов было ограничено на участке с 21-го км по 91-й км дороги Сургут–Лянтор.

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