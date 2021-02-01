Новую дорогу за 68 млн рублей построят под Белгородом

В микрорайоне Новосадовый-41 под Белгородом планируют построить новую автодорогу. Соответствующая информация следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

Максимальная стоимость работ составит 68,2 млн рублей. Их выделят из регионального и федерального бюджетов, уточняет Бел.Ru.

Подрядчик должен будет обустроить дорогу протяженностью 8 км, а также нанести разметку и установить дорожные знаки.

Исполнителя выберут 4 февраля, до этого времени будут приниматься заявки на участие в аукционе.