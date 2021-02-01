Лукашенко похвалил синоптиков за улучшение качества прогнозов

После замечаний президента Белоруссии Александра Лукашенко синоптики почти перестали ошибаться в прогнозе погоды, заявил белорусский лидер 1 февраля в ходе совещания с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком.

«Вижу, что подвижки есть. Я очень внимательно слежу за этим. На три дня абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса-градус. Разительное изменение», — приводятся слова Лукашенко на его официальном сайте.

Президент напомнил, что ранее критиковал гидрометеорологическую службу за недостаточную достоверность прогнозов погоды и давал поручение исправить ситуацию.

В июне 2019 года Лукашенко раскритиковал синоптиков белорусского центра по гидрометеорологии за низкую достоверность прогнозов погоды, сообщал «Sputnik Беларусь».

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50–70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — заявил он тогда.

Замечания в адрес синоптиков он высказывал и тремя годами ранее, когда Худык только вступил в должность, передавал белорусский канал СТВ.

После прошедших в августе 2020-го выборов в республике, когда Лукашенко утвердил новый состав правительства Худык сохранил должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.