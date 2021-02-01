Солисту группы «Песняры» запретили въезд на Украину

Солисту белорусской группы «Песняры» на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.

«В пункте пропуска «Борисполь» вчера сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Белоруссии, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы «Песняры»», — говорится в сообщении.

В ходе проверки украинские пограничники установили, что в Крыму гражданин Белоруссии находился летом 2020 года и попал туда, «нарушая порядок въезда». Артист свой визит в Крым подтвердил.

За это пограничники запретили ему въезд на Украину сроком на три года.

Имя музыканта не уточняется, но, по информации издания «Украинская правда», речь идет о Валерии Дайнеко.

В конце октября 2020 года ведущему телеканала «Россия 1» и гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову запретили въезд на Украину на три года по аналогичным причинам. Он ранее посещал Крым.