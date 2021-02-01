Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство сообщило о нахождении в Мьянме примерно 70 россиян
Мир
В раде раскритиковали идею провести референдум о статусе Донбасса
Мир
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Общество
На инвестиционные проекты в Арктике выделят более 214 млрд рублей
Авто
В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга
Экономика
Путин отметил роль банковской системы в преодолении последствий пандемии
Общество
Синоптики пообещали москвичам солнечный февраль
Общество
В Ингушетии задержаны трое подозреваемых в пособничестве террористам
Общество
Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

Солисту группы «Песняры» запретили въезд на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солисту белорусской группы «Песняры» на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.

Коронный удар: почему на Украине ввели новый карантин
Ограничения будут действовать с 8 по 24 января

«В пункте пропуска «Борисполь» вчера сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Белоруссии, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы «Песняры»», — говорится в сообщении.

В ходе проверки украинские пограничники установили, что в Крыму гражданин Белоруссии находился летом 2020 года и попал туда, «нарушая порядок въезда». Артист свой визит в Крым подтвердил.

За это пограничники запретили ему въезд на Украину сроком на три года.

Имя музыканта не уточняется, но, по информации издания «Украинская правда», речь идет о Валерии Дайнеко.

В конце октября 2020 года ведущему телеканала «Россия 1» и гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову запретили въезд на Украину на три года по аналогичным причинам. Он ранее посещал Крым.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021