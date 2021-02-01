В Петрозаводске обновили троллейбусный парк

В Петрозаводск из Санкт-Петербурга доставили 17 новых троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Максима Соколова.

Транспорт поступил в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия. Троллейбусный парк в основном пополнился моделями ЗиУ-682, БТЗ-52011. Годы выпуска у машин разные, уточняет ИА «Карелinform».

По данным издания, троллейбусы переданы Петрозаводску по договоренности между губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой карельской столицы Ириной Мирошник, достигнутой в конце 2020 года.

В июне прошлого года в Карелии отказались от празднования 100-летия республики. Власти приняли решение направить деньги на социально значимые цели, а не на масштабные торжества.