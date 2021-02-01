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Машина провалилась под лед на переправе в Якутии

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Автомобиль застрял в наледи на несанкционированной переправе в Якутии. Машину вместе с водителем эвакуировали спасатели.

Инцидент произошел вблизи Нерюнгри вечером 31 января. Прибывшая на место оперативная группа обнаружила машину, которая провалилась в небольшую наледь. За рулем автомобиля находилась девушка. Спасатели с помощью лебедки эвакуировали машину с несанкционированной переправы. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Спасатели напоминают, что при выезде на лед необходимо пользоваться только оборудованными переправами и соблюдать требования информационных знаков. За пределами официальных автозимников никто не может гарантировать безопасную толщину льда и отсутствие трещин и промоин.

28 января сообщалось, что в Хабаровском крае под лед провалился экскаватор. Он съехал на лед во время дноуглубительных работ.

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