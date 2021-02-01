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В России запатентовали новый кроссовер Haval First Love

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Китайская автомобильная компания Haval запатентовала в России новый кроссовер First Love, который, предположительно, скоро появится на российском рынке.

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Haval First Love построен на новой модульной платформе Great Wall под названием Lemon. Длина автомобиля составляет 4480 мм, колесная база — 2700 мм.

Машина оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. Силовой агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Полного привода пока нет, и не исключено, не будет.

В Китае компактный кроссовер Haval First Love позиционируется как первый личный автомобиль, призванный познакомить молодую аудиторию с брендом. О том, когда автомобиль поступит в продажу в России, не сообщается.

21 января сообщалось, что Haval отзывает с российского рынка для ремонта 16 075 автомобилей моделей F7 и F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.

В результате воздействия низких температур на некоторых автомобилях нарушается герметичность топливной системы.

О проблемах с топливной системой автомобилей Haval стало известно в декабре 2020 года. Тогда за несколько дней в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись минимум пять Haval F7 и F7x.

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