В России запатентовали новый кроссовер Haval First Love

Китайская автомобильная компания Haval запатентовала в России новый кроссовер First Love, который, предположительно, скоро появится на российском рынке.

Haval First Love построен на новой модульной платформе Great Wall под названием Lemon. Длина автомобиля составляет 4480 мм, колесная база — 2700 мм.

Машина оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. Силовой агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Полного привода пока нет, и не исключено, не будет.

В Китае компактный кроссовер Haval First Love позиционируется как первый личный автомобиль, призванный познакомить молодую аудиторию с брендом. О том, когда автомобиль поступит в продажу в России, не сообщается.

21 января сообщалось, что Haval отзывает с российского рынка для ремонта 16 075 автомобилей моделей F7 и F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.

В результате воздействия низких температур на некоторых автомобилях нарушается герметичность топливной системы.

О проблемах с топливной системой автомобилей Haval стало известно в декабре 2020 года. Тогда за несколько дней в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись минимум пять Haval F7 и F7x.