Работающие на газу мусоровозы поступили в Коми для работы в двух районах
В Сосногорском и Ухтинском районах Республики Коми будут работать новые мусоровозы на газомоторном топливе. Региональный оператор Севера уже выпустил на линию четырех машины.
Директор предприятия Дмитрий Поповцев рассказал, что это первые мусоровозы в автопарке, работающие на газу. Использование природного топлива продлит срок службы двигателя в 1,5-2 раза, кроме того, подобная техника экологична и снижает «шумовое загрязнение», пишет ИА «Комиинформ».
По словам Поповцева, региональный оператор Севера является одним из первых операторов в стране, которые приобрели мусоровозы на газу.
Изначально спецтехнику планировалось закупить для работы в Сыктывкаре, однако газонаполнительная компрессорная станция там перегружена и требует расширения. В связи с этим было принято решение направить машины в Ухту и Сосногорск.