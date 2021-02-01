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В Москве заявили о 14 госпитализированных после незаконной акции 31 января

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После прошедшей в Москве 31 января несанкционированной акции 14 человек были госпитализированы. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

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«31 января в ходе несанкционированных митингов 14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц. Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на настоящий момент все пациенты были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось.

Также в столичном депздраве напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее в этот же день зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в период пандемии неприемлемо призывать выходить народ на улицы в политических целях. По его мнению, правовую оценку подобным действиям должны давать правоохранительные органы.

В Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия вовлечения несовершеннолетних в митинги и несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

В большинстве регионов страны митинги оказались малочисленными, в Москве, по данным ГУ МВД, участниками мероприятия стали около 2 тыс. человек.

В результате незаконных митингов 23 января 29 человек доставили в приемные отделения городских больниц. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили их из больниц.

Также стало известно, что толпа протестующих сбила с ног 17-летнего подростка и сломала ему ключицу.

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