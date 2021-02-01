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Lada Niva Travel галерея 1

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Фото: Lada
Новые фары галогеновые
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Фото: Lada
Фонари теперь выпуклые, со светодиодными секциями
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Фото: Lada
Двигатель лишился декоративного кожуха
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Фото: Lada
Буксирных проушин спереди теперь две
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Фото: Lada
Кожух запаски новый, камера заднего вида снабжена омывателем
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Фото: Lada
Версия Off-road — некрашенный пластиковый обвес и шноркель
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