ЦБ поставит требования страховщикам к раскрытию информации о продукте

Страховщиков обяжут сообщать клиентам информацию о продукте. Потребителю предоставят специальный документ со всеми необходимыми сведениями, сообщает телеканал «Известия». Сообщить информацию нужно до заключения договора. В документе будут сведения о страховых случаях, а также об основаниях для отказа в выплате. Информация должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта. Банк России установит новые требования с октября 2021 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.