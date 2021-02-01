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Первенство по футболу среди мужчин проходит в Тамбовской области

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В Тамбове состоялись первые матчи зимнего первенства региона по футболу среди мужчин. В турнире участвуют 10 команд, три из которых представляют «Академию футбола». Также за награды поборются коллективы из Мичуринска, Токарёвки, Знаменки, Котовска, Тамбова и Тамбовского района.

В первый день было сыграно три матча. Команда «Академии футбола» 2002 года, в составе которой также играют футболисты других возрастов, начала турнир с разгромной победы над «Знаменкой». Матч завершился со счётом 10:0, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». На групповом этапе команды сыграют в один круг, после чего будут проведены стыковые встречи. Турнир завершится 4 апреля.

Как сообщалось 26 января, футбольный клуб «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы. Ситуация такова, что команда может сняться по ходу розыгрыша чемпионата России по футболу. С декабря, когда суммарно долги клуба составляли более 400 млн рублей, проблема усугубилась. Не помогли даже предновогодний визит руководства «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) в город и встреча с первыми лицами Тамбовской области.

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