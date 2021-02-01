В Псковской области спасли заблудившихся на Чудском озере рыбаков с ребенком

В Гдовском районе Псковской области спасатели помогли рыбакам с ребенком, которые заблудились на льду Чудского озера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В субботу, 30 января, около 19:50 в ведомство поступила информация от очевидца о том, что четыре человека находятся на льду озера недалеко от населенного пункта Луневщина. Выйти на берег самостоятельно они не могут из-за плохой видимости.

На поиски была отправлена дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда в составе трех человек. В 20:45 все четыре человека, в том числе ребенок 2010 года рождения, были спасены и доставлены на берег.

В медицинской помощи заблудившиеся не нуждались.

В тот же день сообщалось, что в Краснодаре школьников, провалившихся под лед на водоеме, спасли прохожие, оказавшиеся поблизости. Видеозапись происшествия появилась в паблике «Типичный Краснодар».