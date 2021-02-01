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За год пассажиропоток аэропортов России упал на 41%

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Российские аэропорты в 2020 году сократили пассажиропоток по сравнению с 2019 годом на 41%, до 129,56 млн человек. Это следует из данных, которые опубликовали на сайте Росавиации в понедельник, 1 февраля.

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Внутренние перевозки сократились на 23%, до 112, 4 млн пассажиров. Международные — на 77%, до 17,1 млн.

В конце января в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании по итогам 2020 года снизили пассажиропоток на 46% по сравнению с 2019-м, составив 69,24 млн человек.

Указывалось, что международные перевозки за прошлый год сократились на 76,2%, до 13 млн пассажиров. Внутренние — на 23,1%, до 56,15 млн человек.

В ведомстве отмечали, что пассажиропоток компании «Аэрофлот» по итогам 2020 года снизился на 60,9%, до 14,56 млн пассажиров, компании S7 — на 12,1%, до 12,3 млн, «Победы» — на 11,7%, до более 9 млн, «Уральских авиалиний» — на 41,4%, до 5,62 млн.

Ранее, 27 января, представители бизнеса попросили главу Росавиации Александра Нерадько рассмотреть возможность применения код-шеринговых соглашений на субсидируемых маршрутах. Применение этой практики должно увеличить для пассажиров выбор вариантов пути к месту назначения. Также улучшится транспортная доступность в удаленных регионах.

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