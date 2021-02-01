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Две женщины подрались с таксистом из-за парковочного места в Москве

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Конфликт произошел между двумя жительницами Москвы и таксистом, причиной стало паковочное место. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент произошел на проспекте Мира. После спора между участниками произошла драка.

На место прибыли сотрудники полиции, участники конфликта подали друг на друга заявления. Приехавшие медики констатировали наличие у женщин легких повреждений, таксист же не пострадал.

Ранее в январе стало известно, что мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата на парковке торгового центра в Санкт-Петербурге. Сразу после происшествия он скрылся с места преступления, однако его удалось задержать.

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