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Xiaomi подала в суд на Пентагон и министерство финансов США

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Корпорация Xiaomi подала в суд на Пентагон и минфин США. Причина — попадание в список компаний, которые по мнению Соединённых Штатов связаны военными, передает телеканал «Известия». В Xiaomi заявили: перечень наносит непоправимый вред. Корпорация требует отменить чёрный список компаний. Теперь американские инвесторы не могут купить акции китайского гиганта. Компания Xiaomi входит в топ-3 производителей смартфонов в мире.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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