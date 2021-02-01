В минстрое Башкирии прошли обыски по делу об очистных сооружениях в Кумертау

В минстрое Башкирии прошли следственные действия, связанные с делом о строительстве очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 года. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В тот момент министр Рамзиль Кучарбаев занимал должность начальника управления капитального строительства, а главой региона был Рустэм Хамитов», — цитирует ТАСС пресс-службу.

По данным журналистов, министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев задержан. Следственное управление по региону пока не подтвердило эту информацию.

В 2017 году Рамзиль Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», которое занималось строительством очистных сооружений. Подробности дела не сообщаются.

Ранее в ноябре 2020 гола была задержана экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева. Ее подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, Наталия Ледяева, ее сын, а также иные лица, сговорившись, обманом похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.