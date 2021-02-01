Взрыв произошел на станции техобслуживания в Алтайском крае
В Камне-на-Оби (Алтайский край) ночью 1 февраля произошел взрыв на станции техобслуживания. Здание СТО было уничтожено.
Как сообщили в каменской пожарной части, информация о происшествии поступила к ним в 1:42. Жители дома на улице Каменской услышали хлопок, вслед за которым в соседнем здании начался пожар, пишет altapress.ru со ссылкой на «Каменские известия».
Станция технического обслуживания уничтожена практически полностью. Из четырех стен целой осталась та, которая примыкает к жилому дому. Сам дом повреждений не получил и пригоден для проживания.
После тушения огня под руинами было обнаружено два автомобиля. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.
Вероятной причиной происшествия специалисты называют неисправность печного отопления, которая могла привести к взрыву котла. Обстоятельства устанавливаются.