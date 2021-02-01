Толщина льда на водоемах значительно сократилась в Московской области

Лед на водоемах в Московской области признали опасным для выхода людей. Замеры толщины провели представители Мособлпожспаса.

Спасатели проверили ситуацию на 62 водоемах. На 26 водоемах толщина льда стала неоднородной и в среднем составляет менее 7 см. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По мнению специалистов, опасно выходить на Оку, Коломенку, Яузу, Волхонку, Нахабинку, Пахру, а также на Москву-реку. В числе опасных озер назвали Островное и Светлое, а также Егорьевскую и Шатурскую озерные группы.

Ранее Российская кинологическая федерация призвала россиян не выгуливать собак на льду водоемов из-за таяния льда. По мнению экспертов, особенно ненадежным является лед под снегом во время резкого потепления. При критической ситуации хозяин будет спасать свою жизнь. Питомец выбраться из воды самостоятельно не сможет.