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Юлию Навальную оштрафовали на 20 тыс. рублей

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Щербинский районный суд города Москвы назначил жене находящегося в СИЗО «Матросская Тишина» блогера Алексея Навального штраф за нарушение порядка проведения митинга, передает 1 февраля телеканал РЕН ТВ.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

Супруга блогера признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Постановлением инстанции Навальной назначен административный штраф в размере 20 тыс. рублей.

Накануне ее задержали за участие в несанкционированной акции в Москве, после чего отпустили под обязательство о явке.

В Москве и других городах России 31 января прошли несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

В большинстве регионов страны митинги оказались малочисленными, в Москве, по данным ГУ МВД, участниками мероприятия стали около 2 тыс. человек.

Также акции проходили в российских городах 23 января. При этом в них активно вовлекали несовершеннолетних. В Сети был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что среди участников несанкционированного мероприятия были и те, кто должен был соблюдать изоляцию в связи с заболеванием COVID-19.

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