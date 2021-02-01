В Кремле отвергли заявления США о прошедших незаконных акциях в России

В Кремле не готовы прислушиваться к заявлениям из США по поводу несогласованных акций в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 1 февраля.

«Мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет, и не будем делать этого», — сказал Песков.

Накануне в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России прошли несанкционированные акции. Государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий.

В этот же день посольство США в России написало в своем Twitter о том, что им якобы поступают сообщения о многочисленных задержаниях журналистов на незаконных акциях. По их данным, «задержанные» якобы были в специальных жилетах. Диппредставительство призвало уважать международно признанные права человека и свободу прессы.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен написал в своем Twitter, что Вашингтон осуждает якобы жестокость против мирных демонстрантов в России, и призвал освободить блогера Алексея Навального.

Доказательств своим словам представители США не привели.

После этого МИД России предупредил американскую сторону об ответственности за вмешательство во внутренние дела страны. В ведомстве подчеркнули, что нацеленные на поощрение проведения несанкционированных акций действия являются частью стратегии США по сдерживанию России.

Роскомнадзор сообщал 31 января, что в интернете началось распространение фейков о несогласованных акциях, доступ к ложной информации блокируется администрацией соцсетей по требованию Генпрокуратуры и надзорного ведомства.

МВД России вновь призывало россиян воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

30 января в МВД предупреждали о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность — как административная, так и уголовная, в том числе и по статье о массовых беспорядках. По ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре.