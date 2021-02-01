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Песков ответил на вопрос о посещении Путиным дворца в Геленджике

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 февраля заявил, что президент России Владимир Путин не посещает частные стройки.

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«Мне неизвестно, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», — сказал Песков.

Он отметил, что глава государства посещает только стройки каких-либо важных социальных объектов.

Песков 22 января заявил, что публикация блогера Алексея Навального и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о якобы принадлежащем Путину дворце в Геленджике является ложью, созданной для сбора просмотров в Сети.

25 января сам Путин опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. Он также отметил, что в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».

Кроме того, застройщик объекта разъяснил, что это не дворец, а будущая гостиница с бассейном, которая в настоящее время находится в стадии строительства. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что он является бенефициаром особняка в Геленджике.

Вместе с тем издание Schwarzwalde Bote провело расследование и выяснило, что фильм о так называемом дворце в Геленджике был снят на немецкой киностудии по запросу США.

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