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BMW повысит стоимость своих автомобилей в России

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Немецкая компания BMW с 1 марта 2021 года повысит цены на практически на весь свой модельный ряд в России. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба бренда.

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Отмечается, что стоимость моделей будет увеличена в среднем на 3,8%. В самой BMW такую корректировку цен назвали «разумной». О причинах такого решения не сообщается.

В частности, стоимость самой доступной модели BMW 2-Series Gran Coupe с 1 марта будет начинаться от 2 390 000 рублей. За кроссовер X1 придется заплатить 2 440 000 рублей. Цены на X2 стартуют от 2 590 000 рублей.

Седан 3-Series будет стоить 2 910 000 рублей. Купе и кабриолет 4-Series оценили минимум в 3 560 000 и 4 090 000 рублей соответственно. Кроссоверы BMW X5 и X6 обойдутся от 5 680 000 и 6 650 000 рублей соответственно.

27 января сообщалось, что BMW представила новый седан M5 CS. В России модель появится весной 2021 года по цене от 14 млн рублей.

Автомобиль получил 4,4-литровый бензиновый мотор V8 M TwinPower Turbo. Мощность агрегата составляет 635 л.с. Двигатель работает совместно с автоматической коробкой передач Steptronic.

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