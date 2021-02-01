Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государстве преподнес патриарху букет белых роз и поинтересовался о том, в каком предстоятель РПЦ находится настроении.

«Очень рад вас видеть в добром здравии, благодарю вас», — ответил на поздравления патриарх. Он отметил, что находится в хорошем настроении.

27 января 2009 года Поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Она впервые прошла в храме Христа Спасителя.

До патриаршей интронизации в 2009 году Кирилл был митрополитом Смоленским и Калининградским. Кроме того, он являлся председателем Синодального отдела внешних церковных связей. Он возглавил РПЦ после смерти патриарха Алексия II, ушедшего из жизни 5 декабря 2008 года.

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