Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Госуслугах запустили спецформу для записи на вакцинацию от COVID-19
Политика
Медведев сравнил свои обязанности в правительстве и в Совбезе
Мир
Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине
Мир
Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом
Авто
В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга
Мир
Американские военные сняли полет Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук»
Общество
В России за сутки выявили 17 648 новых случаев COVID-19
Мир
Чижов назвал ситуацию с вакцинацией в ЕС «эмоциональной, с элементами хаоса»
Общество
Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России
Сюжет:

Омский Театр юного зрителя закрыли на капитальный ремонт

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитальный ремонт ТЮЗа в Омске начнется после конкурса по отбору подрядчика, который пройдет в феврале. По данным регионального минкульта, 31 января состоялся последний спектакль перед закрытием. Вскоре зрители смогут снова встретиться с актерами, но уже на других площадках города.

Весь февраль театр будет переезжать, а 12 марта в Доме Актера омичи увидят первый спектакль после переезда. Кабинеты и репетиционные площадки будут находиться в здании на улице Учебной. Для декораций арендовали специальные склады, передает ИА «Город55». В рамках национального проекта «Культура» на капремонт из федерального и регионального бюджетов выделено 467 млн рублей. Работы продлятся три года.

Добавим, что на месте нынешнего здания ТЮЗа находился католический костел (закрыт в 1932 году). К зданию примыкал Казачий сад (позднее — Городской сад). Рядом находилась танцплощадка и летняя эстрада, на которой выступали артисты Омской филармонии. Напротив ТЮЗа летом 2000 года была установлена скульптура А.Н. Капралова «Дон-Кихот».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021