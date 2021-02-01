Омский Театр юного зрителя закрыли на капитальный ремонт

Капитальный ремонт ТЮЗа в Омске начнется после конкурса по отбору подрядчика, который пройдет в феврале. По данным регионального минкульта, 31 января состоялся последний спектакль перед закрытием. Вскоре зрители смогут снова встретиться с актерами, но уже на других площадках города.

Весь февраль театр будет переезжать, а 12 марта в Доме Актера омичи увидят первый спектакль после переезда. Кабинеты и репетиционные площадки будут находиться в здании на улице Учебной. Для декораций арендовали специальные склады, передает ИА «Город55». В рамках национального проекта «Культура» на капремонт из федерального и регионального бюджетов выделено 467 млн рублей. Работы продлятся три года.

Добавим, что на месте нынешнего здания ТЮЗа находился католический костел (закрыт в 1932 году). К зданию примыкал Казачий сад (позднее — Городской сад). Рядом находилась танцплощадка и летняя эстрада, на которой выступали артисты Омской филармонии. Напротив ТЮЗа летом 2000 года была установлена скульптура А.Н. Капралова «Дон-Кихот».