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Медведев сравнил свои обязанности в правительстве и в Совбезе

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Дмитрий Медведев, который в прошлом году оставил пост премьер-министра и был назначен на должность зампредседателя Совбеза России, заявил, что ничего принципиально нового в его работе не появилось, а задач не стало меньше.

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«Ничего существенно такого принципиального, чего бы я в этом плане не знал, конечно, в моих обязанностях не появилось. Но задач от этого меньше не стало», — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Он рассказал, что минувший год стал для него особенным, так как он занялся другим направлением. Он добавил, что нынешние обязанности для него не совсем новые, поскольку он занимался этими проблемами на других должностях.

«Я так или иначе с ними был связан, когда руководил администрацией президента, и, конечно, я этими проблемами занимался и как председатель Совета безопасности, то есть как президент страны», — приводит «РИА Новости» его слова.

Медведев 15 января 2020 года заявил об уходе в отставку правительства в полном составе. Президент России Владимир Путин предложил ему стать зампредседателя Совета безопасности страны. Российский лидер выразил готовность изменить закон для ввода этого поста.

Путин внес законопроект на следующий же день. В тот же день он своим указом ввел должность замглавы Совбеза и назначил на него бывшего главу кабмина.

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