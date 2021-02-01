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Школы ухода за пожилыми людьми откроются в Амурской области

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Амурская область вошла в число пилотных регионов России по внедрению системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. На территории будут развивать стационарзамещающие технологии.

По словам губернатора Василия Орлова, планируется открыть отделения дневного пребывания для пожилых людей. Кроме того, в Амурской области появятся школы ухода за пожилыми людьми. Родственников бесплатно обучат правильной организации быта и ухода за членом семьи в преклонном возрасте. Первые школы откроются в трех комплексных центрах обслуживания населения в Благовещенске, Свободном и селе Тамбовка, а также в Благовещенском доме для одиноких престарелых «Ветеран». Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

Кроме того, в 2021 году откроется единый координационный центр для обращения граждан, нуждающихся в социальных услугах. Он будет работать в рамках межведомственного взаимодействия, включая медицинские учреждения.

Мероприятия регионального проекта запланированы до 2024 гола. В 2022 году в регионе начнут строительство нового центра социального обслуживания.

В Амурской области уже работают мобильные бригады. Они доставляют пожилых людей из сельской местности в медицинские организации для проведения осмотров и диспансеризации. В 2019 году для бригад закупили 13 дополнительных автомобилей.

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