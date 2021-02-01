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Жителей Москвы предупредили о приходе 20-градусных морозов

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В пятницу жителей Москвы ждет сильное похолодание, а в выходные в столицу придут морозы до минус 20 градусов. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

При этом в начале недели, по ее словам, погода будет относительно теплой и без осадков.

«Сегодня днем в Москве порядка –3... –5 градусов. В ночь на вторник будет подмораживать, потому что погода будет облачная с прояснениями, за счет прояснений температура в городе понизится до –9... –11 градусов, по области –7... –12, в пониженных местах рельефа возможно вымораживание до –15 градусов. Дневная температура завтра в городе –4... –6, по области –3... –8. Ветер еще сохранится юго-западный», — цитирует эксперта «РИА Новости».

К 3 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег и морозную ночь. По столице температура будет достигать 10–12 градусов мороза, по области –9... –14. Дневная температура в городе будет держаться около –5 градусов, по области — от –3 до –8.

Самым «теплым» относительно климатической нормы будет четверг. Температура воздуха в течение суток в Москве ожидается в пределах –4... –6, по области –3... –8, что превышает климатическую норму на 3–4 градуса. Метеоролог не исключила возможности небольшого снега.

«Начиная с 5-го числа атмосферное давление начнет интенсивно повышаться… Постепенно власть над погодой перейдет к холодному антициклону, мы будем находиться на его восточной периферии. Пятого числа еще возможен местами небольшой снежок. Минимальная температура в Москве будет –10... –15 в ночные часы, –7... –12 днем. Будет довольно плотный северо-западный ветер, поэтому <…> будет казаться, что на улице стало очень холодно», — указала Позднякова.

Она отметила, что холода сохранятся и в выходные дни.

«Атмосферное давление подрастет, погода без существенных осадков, со значительными прояснениями, минимальная температура в субботу –15... –20, днем в субботу –12... –17. В воскресенье не исключено, что морозы в ночные часы будут еще более крепкими, то есть в выходные дни температура воздуха будет ниже климатической нормы градусов на 7–8», — добавила синоптик.

Ведущий сотрудник центра погода «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал сильные морозы в Центральной России в феврале. Он уточнил, что в среднее климатическое русло погода вернется только в середине месяца.

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