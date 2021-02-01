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Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

Путин поручил обсудить условия для освобождения подростков от уголовной ответственности

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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

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«Рассмотреть совместно с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере», — говорится в тексте.

Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2021 года. Ответственными за это назначены председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее в этот же день также стало известно, что Путин поручил проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека.

В конце октября 2020 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что число подростков, вовлеченных в субкультуры «шутинга», в соцсетях превысило 70 тыс.

Он отметил, что результатом деятельности таких сообществ становится формирование в образовательных организациях групп криминальной направленности, призывающих к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов.

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