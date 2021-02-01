Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Госуслугах запустили спецформу для записи на вакцинацию от COVID-19
Политика
Медведев сравнил свои обязанности в правительстве и в Совбезе
Мир
Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине
Мир
Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом
Авто
В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга
Мир
Американские военные сняли полет Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук»
Общество
В России за сутки выявили 17 648 новых случаев COVID-19
Мир
Чижов назвал ситуацию с вакцинацией в ЕС «эмоциональной, с элементами хаоса»
Общество
Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

Сильные морозы и снег ожидаются в Приморском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холодный фронт подошел к Приморскому краю. Со 2 февраля синоптики прогнозируют сильные морозы и ветер.

По данным «Примпогоды», 1 февраля температура воздуха уже понизилась до –25 градусов. На большей части территории региона выпало до 4 мм осадков. Об этом пишет Vostokmedia.

В ближайшие сутки циклон будет смещаться над Приморьем. Это приведет к выпадению сильного снега в отдельных районах. На дорогах сохранится снежный накат с гололедицей.

В ночь на 2 февраля в отдельных районах сохранится небольшой снег. Ветер усилится до –18 градусов.

2 февраля осадки в регионе прекратятся. Температура будет удерживаться в промежутке –14...–21 градус. Во Владивостоке похолодает до –18 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об избытке осадков в ряде регионов России. По словам эксперта, на европейской территории страны температура ожидается в пределах климатической нормы. Относительно высокая температура ожидается на юге Урала, в Западной Сибири и на юге Красноярского края.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021