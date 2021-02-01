Сильные морозы и снег ожидаются в Приморском крае
Холодный фронт подошел к Приморскому краю. Со 2 февраля синоптики прогнозируют сильные морозы и ветер.
По данным «Примпогоды», 1 февраля температура воздуха уже понизилась до –25 градусов. На большей части территории региона выпало до 4 мм осадков. Об этом пишет Vostokmedia.
В ближайшие сутки циклон будет смещаться над Приморьем. Это приведет к выпадению сильного снега в отдельных районах. На дорогах сохранится снежный накат с гололедицей.
В ночь на 2 февраля в отдельных районах сохранится небольшой снег. Ветер усилится до –18 градусов.
2 февраля осадки в регионе прекратятся. Температура будет удерживаться в промежутке –14...–21 градус. Во Владивостоке похолодает до –18 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об избытке осадков в ряде регионов России. По словам эксперта, на европейской территории страны температура ожидается в пределах климатической нормы. Относительно высокая температура ожидается на юге Урала, в Западной Сибири и на юге Красноярского края.