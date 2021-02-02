Конференция Российского футбольного союза (РФС) 4 февраля переизберет на четыре года Александра Дюкова своим президентом. Уже во второй раз он получит мандат на руководство отечественным футболом абсолютно без конкуренции. Но, если ориентироваться на опыт его предшественников, самое сложное для 53-летнего топ-менеджера только начинается.

В РФС верхушка меняется аномально часто. В нынешнем веке никому не удавалось отработать полный срок на этой должности. Последним это сделал Вячеслав Колосков, руководивший советским и российским футболом с 1979 года. В декабре 1998 года он в очередной раз избрался на пять лет. И это был последний случай, когда первое лицо российского футбола избегало досрочной отставки.

В декабре 2003 года Вячеслав Иванович в очередной раз убедил конференцию РФС продлить свой мандат, но меньше чем через год разгром сборной России в матче с Португалией (1:7) фактически запустил процесс смены власти. Немного посопротивлявшись, к весне 2005 года Колосков добровольно покинул пост. Сменивший его Виталий Мутко не досидел до конца своего пятилетнего срока всего несколько месяцев: в конце 2009 года он уже совмещал эту работу с должностью министра спорта РФ, и высшее руководство страны рекомендовало ему выбрать что-то одно.

Возглавивший РФС в феврале 2010 года Сергей Фурсенко продержался меньше половины вверенной ему пятилетки — после неудачи сборной России на чемпионате Европы-2012 он взял вину на себя и ушел по собственному желанию. Николай Толстых в сентябре 2012 года избрался уже на четырехлетний срок: в новом уставе организации решили сократить время пребывания руководителя в этой должности.

Но и Николаю Александровичу суждено было не дотянуть год с небольшим до следующих плановых выборов. В конце мая 2015 года конференция проголосовала за импичмент. Тогдашнему президенту РФС не хватило всего двух региональных голосов, чтобы удержаться у власти. Очень скоро на эту должность вернулся Виталий Мутко, досидевший за Толстых оставшийся год его срока, а в сентябре 2016 года избравшийся на полноценную четырехлетку. И продержался он чуть больше половины времени. В декабре 2018 года Виталий Леонтьевич вновь покинул пост, спустя два месяца конференция РФС доверила дорабатывать его срок Дюкову. А сейчас он начнет свой самостоятельный путь в четыре года.

Может показаться, что безальтернативность его кандидатуры говорит о незыблемости позиций действующей футбольной власти. Оба раза Александр Валерьевич избирается без конкурентов. В случаях с предшественниками существовала хотя бы минимальная имитация борьбы, даже если фаворит был очевиден. А в 2012 году футбольная общественность вовсю развлекалась настоящей бойней между Толстых и уже кажущимся вечным президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, когда победитель был не ясен до последнего.

Нынешняя идиллия при определении власти удивительна тем, что за последние два года концентрация скандалов в российском футболе достигла космических масштабов. Можно это списать на расширение влияния соцсетей и иных информационных ресурсов. Но ведь горючее в огонь подливают непосредственно субъекты футбола, особенно в вопросах судейства. Даже долгая и кропотливая работа с поисковиками не поможет найти клуб, который бы не жаловался по этому поводу Президент ЦСКА Евгений Гинер чуть больше года назад призывал застрелиться тогдашнего руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, обвиняя его в коррупции. Владелец «Спартака» Леонид Федун летом после судейских ошибок против своего клуба в одном из матчей пригрозил снятием красно-белых с чемпионата.

Это только самые яркие эпизоды, но было и много других, менее заметных. Жаловались на судей «Динамо», «Рубин», «Уфа», «Ростов», но чаще всего их запросы игнорировали. На резкие выпады Гинера и Федуна реагировали, да так, что в скором времени сам РФС начал фиксировать судейские ошибки в пользу того же «Спартака». При этом Василий Казарцев, арбитр, из-за которого Федун обещал снять команду с чемпионата, был отстранен от работы, но, когда скандал поутих, вернулся в Премьер-лигу.

А Гинер все-таки добился смены судейской власти, но Александр Егоров очень скоро стал президентом Федерации футбола Мордовии и сейчас будет голосовать за Дюкова на конференции. Нынешнее руководство РФС так и не дало подробной оценки этим скандалам. Можно ли считать смену главы судейского корпуса признанием правоты Гинера, обвинявшего Егорова в коррупции? Если да, то почему не пресечена попытка его избрания в руководство региональной федерации, от которой зависят основополагающие вопросы развития футбола, включая устав РФС и выборы президента и исполкома?

Почему, признавая ошибки судьи Казарцева в матче «Спартак» — «Сочи», РФС его на недолгое время перестает назначать на игры, но вскоре вновь возвращает в обойму? Это такое очищение судейского корпуса, о котором говорит председатель профильного комитета Ашот Хачатурянц? Или попытка задобрить руководство и болельщиков «Спартака»?

Здесь трудно услышать ответы в силу закрытости нынешнего руководства РФС. Александр Дюков очень редко дает интервью и в основном выступает на отдельных пресс-конференциях, которые не очень регулярны, тогда как номера мобильных телефонов Колоскова, Мутко, Фурсенко и Толстых всегда были в распоряжении журналистов. И все четыре прошлых руководителя отвечали на вопросы, с разной степенью откровенности давая разъяснения по самым неудобным темам. Тому же Мутко это не мешал делать даже статус министра спорта и зампреда правительства.

Во многом поэтому до сих пор не понятны многие решения. Не только по судейству. Но и, например, катастрофическая ситуация с футбольным клубом «Тамбов». Сейчас мы рискуем впервые за 85-летнюю историю чемпионатов СССР и России столкнуться с ситуацией, когда в высшей лиге национального первенства одна из команд не доиграет сезон.

О том, что летом прошлого года было странно допускать до соревнования клуб с непростым финансовым положением и без соответствующего требованиям Премьер-лиги к стадиону в своем городе, не говорил только ленивый. Но мало кто задавался вопросом: кто ответственен за это решение? А ведь во главе комиссии РФС по лицензированию, принимавшей решение о допуске, находятся люди, по 15–20 лет трудящиеся на не самых последних должностях в своей организации.

И это еще одна проблема, мешающая реформам в отрасли, которые уже давно назрели и о которых говорит действующее руководство РФС, вроде бы старающееся обновить работу лиг, изменить судейство, более тщательно прорабатывать и применять регламенты соревнований. Но тяжело будет все это осуществить, опираясь на те кадры, которые пережили уже минимум четыре смены власти в РФС.

А именно с такими людьми придется работать Дюкову, поскольку одновременно с ним будет избран исполком, где почти не изменится состав. В едином списке кандидатов из 23 человек лишь три новых лица, и всего семь человек вошли в исполком при нынешнем президенте. Остальные там оказались в 2014 году и раньше, кто-то вообще с 1990-х годов заседает в ключевом органе российского футбола. Некоторые отметились банкротствами вверенных им футбольных клубов.

И 4 февраля на конференции РФС крайне важно будет получить ответы на вопросы о кардинальных изменениях всей системы. Если они ожидаются, то как их реализовать при нынешних кадрах?

И это еще мы не касаемся фактора сборной России, которой предстоит в ближайшие четыре года участие в перенесенном из-за пандемии чемпионате Европы, а также отборочных циклах к ЧМ-2022 и Евро-2024. Предыдущие руководители РФС во многом лишались своих постов из-за неудач национальной команды. Дюков еще не проходил через это. И с учетом массированных информационных атак на тренерский штаб сборной в конце прошлого года со стороны тех же ЦСКА и «Спартака» уже в ближайшие месяцы верхушке РФС предстоит сделать все для объединения футбольной общественности вокруг главной команды страны. А это сродни работе сапера на минном поле. И как к этому готов РФС, мы узнаем очень скоро.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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