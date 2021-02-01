Медведев объяснил отсутствие планов у России по возвращению в G7

Россия не собирается возвращаться в G7, так как у этого формата нет перспектив. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Восьмерка» — уж она точно сейчас не является («семерка» в данном случае) представительной историей. Оттуда изъяты ряд стран важнейших. Мы в ней не принимаем участие, потому что нас в какой-то момент заблокировали. И никакого особого желания туда возвращаться сейчас не существует», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что планов по возвращению нет в силу «слабой легитимности такого рода обсуждений».

По его словам, в экономике есть крупнейшие игроки, которые не входят в «семерку», — это Индия, Китай, и Россия «тоже в общем достаточно серьезный игрок», передает ТАСС.

Зампред Совбеза России отметил, что Москва никогда не обсуждала «сугубо экономические темы в «восьмерке».

«Наши коллеги считали, что мы еще в ясельном возрасте, вот они у себя на «семерочке» это пообсуждают, а «восьмерка» — для обсуждения политических проблем. Именно в таком плане нас туда пригласили. Поэтому я, откровенно говоря, никаких перспектив у «восьмерки» в том виде, в котором она существовала, не вижу уже», — пояснил Медведев.

По его мнению, другие форматы могут быть полезны. Например, созданная после 2008 года «двадцатка» помогла преодолеть экономический кризис.

«Сейчас, наверное, даже «двадцатка» не является тем местом, где вмещаются все интересы, потому что есть другие форматы — есть БРИКС, есть ШОС, есть наши интеграционные объединения типа ЕврАзЭС»,— добавил он.

Саммит G7 должен пройти в этом году с 11 по 13 июня в графстве Корнуолл на юге Великобритании. 17 января сообщалось, что Австралию, Индию и Южную Корею пригласили в качестве стран-гостей к участию. В Кремле заявили, что Россию не приглашали.

Премьер-министры и президенты стран — участниц альянса обсудят меры по борьбе с пандемией коронавируса, изменение климата, обеспечение доступа людей по всему миру к благам открытой торговли, технологических достижений и научных открытий.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявлял, что присутствие России в G7 требует здравый смысл, и перенес встречу альянса с лета на сентябрь. Он подчеркивал, что собирается пригласить туда дополнительно четыре страны, включая Россию. Однако встреча так и не состоялась.

Сейчас в «Большую семерку» входят США, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Москва неоднократно отмечала, что не стремится вернуться, так как данный формат не так эффективен, как «Большая двадцатка».