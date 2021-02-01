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Генпрокуратура поддержала требование заменить Навальному условный срок на реальный

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Генеральная прокуратура согласна с требованием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что с 1 января по 17 августа прошлого года Навальный многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября из берлинской клиники Charite полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию.

После этого ФСИН объявила его в розыск и внесла представление в суд о замене наказания. В Генпрокуратуре отметили, что данное представление признано законным и обоснованным.

«С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — сообщили в ведомстве.

Поясняется, что Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Согласно решению суда, он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

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Помимо этого, в августе 2017 года из-за неоднократной неявки в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности испытательный срок Навального был продлен на год — до 29 декабря 2020 года.

Также он проходит обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он возвращался из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. В ведомстве пояснили, что россиянин находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом блогера неоднократно предупреждали о том, что такие нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

О решении вернуться в Россию блогер сообщил 13 января. ФСИН предупредила, что собирается задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный.

В берлинский аэропорт Навального доставили в кортеже с мигалками. Его подвезли не к терминалу, а сразу на летное поле. При этом он даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него прошли сотрудники спецслужб Германии. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток — до 15 февраля 2021 года.

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