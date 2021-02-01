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Омбудсмен сообщила о задержании 11-летней девочки на митинге в Петербурге

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В Петербурге в ходе несанкционированной акции протеста задержали 11-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

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Она уточнила, что девочку из Токсово Ленинградской области доставили в один из территориальных отделов полиции города. Правоохранители связались с родителями девочки, после чего мать за ней приехала мать.

Митянина указал, что школьница подвергалась опасности из-за недосмотра родителей. Компетентным органом начата проверка обстоятельств произошедшего, предстоит выяснить, по какой причине девочка оказалась не территории, где проводился незаконный митинг.

В Петербурге и других городах России 31 января прошли несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на недопустимость вовлечения несовершеннолетних в запрещенные митинги.

Телеканал РЕН ТВ побеседовал со школьницей, которая оказалась среди протестующих на несанкционированной акции в Москве. Девочка гуляла с подругой по улице. Завидев толпу, подростки пошли за митингующими из интереса, а затем потеряли друг друга. Школьница заверила, что ни она сама, ни ее подруга даже не знали, что случайно оказались среди протестующих.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. 21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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