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Медведев допустил обращение в суд для защиты «Северного потока – 2»

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Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом 1 февраля в интервью российским СМИ заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд. Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются», — приводит «РИА Новости» слова Медведева.

Он отметил, что потенциально можно обратиться и в американский суд, однако существует риск, при котором тот займет необъективную позицию. В то же время, по словам зампреда Совбеза, важно услышать мнение лидеров государства и бизнеса в данной ситуации.

На прошлой неделе комитет Госдумы по энергетике и комитет бундестага по экономике и энергетике договорились вместе противодействовать попыткам остановить реализацию проекта «Северный поток – 2», пишет «Газета.ру».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 января рассказала, что строительство «Северного потока – 2», по мнению президента США Джо Байдена, является «плохой сделкой» для Европы.

За день до этого официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что газопровод является экономическим, а не политическим проектом.

Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце 23 января также допускала, что если Германия остановит строительство газопровода, то Берлину придется столкнуться с судебными разбирательствами.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные ограничения против газопровода в декабре 2019 года, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.

Кроме того, позднее под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

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