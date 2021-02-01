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Госсоветник Мьянмы призвала народ выступить против переворота

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Глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» (НЛД), государственный советник Аун Сан Су Чжи призвала 1 февраля сограждан выступить против госпереворота.

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«Действия военных — это действия, которые вернут страну назад к диктатуре <…> Я призываю людей не принимать его, ответить и всем сердцем выступить против захвата власти военными», — говорится в заявлении, размещенном на странице в Facebook.

Ранее в этот же день президент Мьянмы Вин Мьин, а также Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные лица из правящей партии были задержаны в ходе утреннего рейда.

Как сообщает Reuters, этот шаг был принят после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

Посольство России в Мьянме призвало российских граждан остерегаться мест массового скопления людей и по возможности не покидать свои дома на фоне объявленного в стране чрезвычайного положения, пишет «Газета.ру».

В свою очередь Белый дом выразил обеспокоенность по поводу сообщений о задержании политических лидеров Мьянмы и высокопоставленных чиновников. Отмечается, что президент США Джо Байден находится в курсе данной ситуации.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание президента Мьянмы Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи военными.

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