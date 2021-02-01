Прием заявок на сдачу ЕГЭ завершится 1 февраля

В России 1 февраля завершится прием заявок на участие в ЕГЭ в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что основной период приема экзаменов планируют провести в период с 31 мая по 2 июля. Досрочный ЕГЭ в 2021 году не предусмотрен.

Тем выпускникам, которые намерены поступать в этом году в вузы, предстоит сдать только один государственный экзамен для получения школьного аттестата — русский язык. ЕГЭ по математике в этом году проходить не будет. ЕГЭ по профильной математике, а также другие предметы выпускники, как и раньше, смогут сдавать по выбору — в зависимости от того, в какой вуз они поступают, отмечает телеканал «360».

В 2021 году выпускники 10-х классов, прошедшие предметы за 11-й класс экстерном, смогут написать по ним ЕГЭ. В 2020 году такой возможности не было, отмечает телеканал «Звезда».

Выпускники этого года смогут подать заявление на сдачу ЕГЭ в своей школе. В прошлые годы их следовало подавать в отдельных местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена. В заявлении должны быть указаны предметы, которые ученик собирается сдавать. Для регистрации на ЕГЭ школьникам нужен только паспорт.

29 января сообщалось, что Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для одиннадцатиклассников, которые не поступают в вузы в 2021 году, пройдет по заданиям, основанным на контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.

27 января сообщалось, что Росздравнадзор в 2021 году не намерен менять процедуру проведения ЕГЭ в связи с введенными еще в 2020 году противоэпидемиологическими санитарными мерами. Для сдачи экзамена по-прежнему потребуются перчатки и дезинфекция.