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Медведев допустил появление иностранных вакцин на российском рынке

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Появление на российском рынке иностранных вакцин от коронавируса с доказанной эффективностью и безопасностью возможно, однако приоритет отдается отечественным препаратам. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

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Он указал, что сейчас основная задача состоит в выпуске российских вакцин и достижении необходимых показателей по количеству выпущенных препаратов.

«Каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население. Это абсолютно нормально, и наша позиция такая же», — цитирует политика ТАСС.

Тем не менее, по словам Медведева, инициативы на эту тему имеются, в частности, предложение о закупке препарата поступило от Китая. Зампред Совбеза пообещал, что такие варианты «будут самым внимательным образом проанализированы».

Он напомнил, что в отношении российских вакцин от коронавируса наблюдаются проявления неконкурентной борьбы со стороны фармацевтических компаний, однако если вакцина доказывает свою эффективность, ее нужно покупать.

«Во всем есть политика. Где-то есть давление, где-то есть неконкурентные, наверное, способы борьбы со стороны фармацевтических компаний, есть желание где-то попридержать Россию и так далее. Но мне кажется, что это все зря. <...> Если помогает российская вакцина, надо ее покупать, а не умничать и не говорить, что вот мы не до конца доверяем русским или вакцина прошла мало испытаний, притом что иностранные вакцины уж точно не показывают лучших результатов», — подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что ряд соглашений с другими странами уже подписан.

10 января председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий выразил надежду на то, что объективная оценка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Западе может взять верх и это приведет к развитию сотрудничества.

Российская вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев — 100%.

Кроме этого, зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», третья российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте.

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